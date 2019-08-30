Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил отказ в иске конкурсного управляющего ОАО «АК «Трансаэро» о взыскании около 60 млн рублей с основателя авиакомпании Александра Плешакова, его матери, жены и двух дочерей, говорится в материалах суда.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 апреля отклонил это заявление управляющего Алексея Белокопыта. «Доказательств недостоверности бухгалтерской отчетности должника, а также недействительности решения годового общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов конкурсным управляющим не представлено», — отметил суд первой инстанции в решении от 5 апреля.

Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 9 июля вынес постановление о взыскании этой суммы с ответчиков.

Кассационная инстанция отменила постановление апелляции, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Управляющий Алексей Белокопыт просил суд признать недействительными сделки по выплате авиакомпанией ответчикам дивидендов за 2013 год, возвратить денежные средства в конкурсную массу, а также взыскать с них проценты за пользование чужими денежными средствами.

В частности, конкурсный управляющий заявил требование к Плешакову в размере 31,7 млн рублей, к его жене Ольге (занимала должность председателя совета директоров «Трансаэро») — 32 млн рублей, к дочерям Наталье и Татьяне — по 6 млн рублей, к матери основателя авиакомпании Татьяне Анодиной — 5,1 млн рублей.

Также в марте ВТБ подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании «Трансаэро» и взыскании 249,2 млрд рублей с Александра Плешакова, Ольги Плешаковой и матери основателя.

Арбитражный суд 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.