Член наблюдательного совета ВТБ Михаил Задорнов хочет поднять вопрос о выплате промежуточных дивидендов ВТБ на одном из осенних заседаний набсовета. Об этом он заявил в интервью ТАСС в кулуарах ВЭФ.

«Разумеется», — заявил Задорнов, отвечая на вопрос, будет ли им подниматься вопрос выплаты промежуточных дивидендов ВТБ на набсовете.

Он подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться, исходя из финансовых результатов ВТБ за девять месяцев. «Сейчас посмотрим результаты девяти месяцев. Будет осенью заседание набсовета. В зависимости от показателей девяти месяцев, темпов роста портфелей, потребностей в капитале, регулятивности и будем обсуждать эту тему», — сказал Задорнов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что группа пока не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, так как в них нет потребности.

Наблюдательный совет госбанка рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО — 178,8 млрд рублей (на 49% больше, чем в 2017 году).