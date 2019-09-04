Проблему стимулирования инвестиций в России и финансирования крупных проектов можно решить без привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Что значит инвестировать ФНБ внутри страны? Мы говорим о том, что банковская система не способна справиться с возможным финансированием, и тогда мы хотим заместить это какими-то другими инструментами дополнительной поддержки проектов», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о возможном использовании средств ФНБ на финансирование проектов внутри России после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП.

Орешкин напомнил, что ФНБ — инструмент стабилизации экономической динамики. Благодаря ему, в частности, курс рубля сохраняет стабильность даже при значительных колебаниях цен нефти. Но этот механизм работает тогда, когда он инвестирован за пределами РФ, подчеркнул глава Минэкономразвития.

«Эти два вопроса надо разделять. Первый вопрос — ФНБ как инструмент сглаживания негативного влияния колебания нефтяных цен на экономику, и отдельный вопрос, который нужно рассматривать абсолютно независимо, — инструменты поддержки крупных инвестиций, крупных инфраструктурных проектов», — заявил он. По словам Орешкина, есть другие инструменты, которые могут предоставить больший объем кредитных ресурсов внутри экономики под крупные инфраструктурные и промышленные проекты, под стимулирование инвестиций без привлечения ФНБ.

Один из таких инструментов господдержки — размещение остатков на счетах Федерального казначейства РФ на депозите в ВЭБе, заявил он.