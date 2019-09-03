Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,171 трлн рублей, что эквивалентно 122,883 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 августа объем ФНБ составлял 7,868 трлн рублей, что эквивалентно 124,1 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц увеличился на 303 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,5 млрд долларов, 39,2 млрд евро и 7,7 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США за период с 15 декабря 2018 года по 31 августа 2019-го, составила 672,8 млн долларов, что эквивалентно 44,735 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 августа 2019 года составила 17,021 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 24,093 млрд рублей, что эквивалентно 371,4 млн долларов.