Компания Evison Holdings Limited (принадлежит фонду Baring Vostok) отказалась от исковых требований о признании недействительными решений совета директоров банка «Восточный». Отказ от иска был принят судом 5 сентября, говорится в материалах дела, размещенных на сайте Арбитражного суда Амурской области.

«В предварительном судебном заседании, которое было отложено Арбитражным судом Амурской области на 5 сентября 2019 года, представитель истца заявил об отказе от исковых требований, обосновав это тем, что в ноябре состоится заседание по переизбранию членов совета директоров ПАО «Восточный Экспресс Банк», на котором, по мнению истца, совет директоров будет избран законным образом», — говорится на сайте суда.

Ранее сообщалось, что компания Evison Holdings требует в суде признать недействительными все решения совета директоров банка «Восточный» от 4 июля 2019 года. Это следует из определения Арбитражного суда Амурской области, который принял к рассмотрению заявление истца — Evison Holdings.

​Суд отложил заседание по иску Evison Holdings к «Восточному» до 5 сентября Это связано с привлечением третьих лиц и запросом дополнительных документов.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший Юниаструм Банком, который объединился с «Восточным» в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.