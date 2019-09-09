Центробанк прогнозирует сохранение западных санкций в отношении России до конца 2022 года, говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2020—2022 годы».

«В базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014–2019 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте», — отмечается в документе.

Влияние санкций предполагает формирование более высокой премии за страновой риск на Россию, чем в ситуации отсутствия санкционных ограничений, говорится в проекте.

«Опираясь на консервативные предпосылки по риск-премии, Банк России в базовом сценарии учитывает возможную волатильность на финансовых рынках в случае возникновения краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности», — указывается в документе.