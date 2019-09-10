Банк «Восточный» начал программу цифровой трансформации бизнеса в соответствии со своей обновленной стратегией. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках реализации программы банк планирует перестроить и оптимизировать работу своих ключевых IT- и бизнес-подразделений, предложить своим розничным и корпоративным клиентам новые продукты, в основу которых лягут цифровые технологии.

Для успешной реализации программы банк «Восточный» будет использовать экспертизу и опыт Модульбанка. В банк «Восточный» приглашена команда Модульбанка: IT-директор Иван Карпов и двое из основателей Модульбанка, которые возглавят офис цифровой трансформации банка «Восточный».

«Основной фокус будет сделан на увеличение комиссионных доходов», — прокомментировал и. о. председателя правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян.