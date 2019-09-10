За первые три месяца работы в службу финансового уполномоченного поступило 24,2 тыс. обращений, то есть в среднем 377 в день. Их количество растет с каждым месяцем: большинство обращений поступило финансовому уполномоченному в августе — 13,3 тыс., что в 1,6 раза больше, чем в июле (8,5 тыс.).

«Мы при всем своем оптимизме не ожидали, что институт будет пользоваться такой популярностью и будет поступать так много обращений», — сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Чаще всего финуполномоченному жалуются жители Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Наибольшее количество обращений (почти 4 тыс.) поступило от заявителей, проживающих в Краснодарском крае.

Больше всего обращений финуполномоченному поступило по спорам, связанным со страховым возмещением по договорам ОСАГО: 23,3 тыс., или 96,3%. В тройку лидеров входят несогласие с размером страхового возмещения, отказ в выплате и нарушение срока выплаты.

На долю каско приходится 561, или 2,3% от общего количества обращений, из которых наиболее популярное — жалобы на отказ в выплате страхового возмещения (198).

В сфере добровольного автострахования за три месяца поступило 34%, или 0,1% от общего количества. Наиболее распространенными стали нарушения срока выплаты возмещения и отказ в ней.

Главный финансовый уполномоченный отметил, что продолжает расти число обращений, принятых к рассмотрению. Если в июне и июле их было 5% и 23% соответственно, то в августе процент резко вырос и достиг 38,8% (или 5,2 тыс. обращений) от всего количества поступивших.

В подавляющем большинстве случаев отказывали в приеме обращений по причине неисполнения обязательного требования предварительно обратиться в страховую компанию (11,5 тыс. случаев).

«Как мы и прогнозировали, благодаря нашей активной разъяснительной работе все больше потребителей правильно подают обращения финансовому уполномоченному», — рассказал Воронин, добавив, что потребителям, которым финансовый уполномоченный возвращает обращения из-за нарушения претензионного порядка, даются разъяснения о порядке подачи обращения, после чего заявители вправе повторно направить обращение финансовому уполномоченному, и такие случаи встречаются все чаще.

ЦБ назначил третьего финомбудсмена На эту должность назначен Евгений Писаревский.

За первые три месяца работы финансовый уполномоченный принял 2,2 тыс. решений по существу спора, из которых почти в половине случаев (49,98%, или 1,1 тыс. решений) требования потребителей удовлетворены.

В судах находится 174 заявления об оспаривании решения финуполномоченного.

Напомним, ‪с 1 июня работает новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным. За период с июня по сентябрь в институт поступили обращения и жалобы на действия 68 страховых организаций, 11 кредитных, восьми кредитно-потребительских кооперативов, одной микрофинансовой организации и 13 иных.