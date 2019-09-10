За первые три месяца работы в службу финансового уполномоченного поступило 24,2 тыс. обращений, то есть в среднем 377 в день. Их количество растет с каждым месяцем: большинство обращений поступило финансовому уполномоченному в августе — 13,3 тыс., что в 1,6 раза больше, чем в июле (8,5 тыс.).
«Мы при всем своем оптимизме не ожидали, что институт будет пользоваться такой популярностью и будет поступать так много обращений», — сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
Чаще всего финуполномоченному жалуются жители Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Наибольшее количество обращений (почти 4 тыс.) поступило от заявителей, проживающих в Краснодарском крае.
Больше всего обращений финуполномоченному поступило по спорам, связанным со страховым возмещением по договорам ОСАГО: 23,3 тыс., или 96,3%. В тройку лидеров входят несогласие с размером страхового возмещения, отказ в выплате и нарушение срока выплаты.
На долю каско приходится 561, или 2,3% от общего количества обращений, из которых наиболее популярное — жалобы на отказ в выплате страхового возмещения (198).
В сфере добровольного автострахования за три месяца поступило 34%, или 0,1% от общего количества. Наиболее распространенными стали нарушения срока выплаты возмещения и отказ в ней.
Главный финансовый уполномоченный отметил, что продолжает расти число обращений, принятых к рассмотрению. Если в июне и июле их было 5% и 23% соответственно, то в августе процент резко вырос и достиг 38,8% (или 5,2 тыс. обращений) от всего количества поступивших.
В подавляющем большинстве случаев отказывали в приеме обращений по причине неисполнения обязательного требования предварительно обратиться в страховую компанию (11,5 тыс. случаев).
«Как мы и прогнозировали, благодаря нашей активной разъяснительной работе все больше потребителей правильно подают обращения финансовому уполномоченному», — рассказал Воронин, добавив, что потребителям, которым финансовый уполномоченный возвращает обращения из-за нарушения претензионного порядка, даются разъяснения о порядке подачи обращения, после чего заявители вправе повторно направить обращение финансовому уполномоченному, и такие случаи встречаются все чаще.
На эту должность назначен Евгений Писаревский.
За первые три месяца работы финансовый уполномоченный принял 2,2 тыс. решений по существу спора, из которых почти в половине случаев (49,98%, или 1,1 тыс. решений) требования потребителей удовлетворены.
В судах находится 174 заявления об оспаривании решения финуполномоченного.
Напомним, с 1 июня работает новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным. За период с июня по сентябрь в институт поступили обращения и жалобы на действия 68 страховых организаций, 11 кредитных, восьми кредитно-потребительских кооперативов, одной микрофинансовой организации и 13 иных.