На Сбербанк приходится более половины всех хакерских атак в России. Банк остается самым атакуемым ресурсом в стране, сообщил в интервью ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы, действительно, отразили около 2 тысяч кибератак за первое полугодие, и их анализ позволил нам выявить определенные тренды. Общее количество кибератак различного типа на внешние ресурсы осталось на прежнем уровне — более 900 атак в квартал. Сайт Сбербанка остается наиболее атакуемым ресурсом — на него пришлось более половины всех атак», — сказал он.

Кузнецов отметил, что количество DDoS-атак во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 1,7 раза, а количество писем с вредоносными вложениями и фишинговыми ссылками выросло почти в шесть раз. По его мнению, киберпреступники предпочитают взлом систем через рядовых сотрудников.

Сбербанк предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд рублей Объем мошенничества увеличивается в текущем году в рамках прогнозов банка.

Также зампред правления Сбербанка сообщил о трудностях определения местоположения злоумышленника во время хакерской атаки.

«США, страны Евросоюза, СНГ — те страны, в которых расположены инфраструктуры злоумышленников, чаще других атакующие как системы, так и сотрудников Сбербанка. При этом важно понимать, что злоумышленник может находиться в соседнем здании, но атаку проводить с другого полушария земли. Инфраструктуры для проведения атак, к сожалению, находятся по всему миру», — добавил Кузнецов.