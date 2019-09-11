Сбербанк в этом году предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд рублей благодаря антифрод-системе, основанной на искусственном интеллекте, сообщил в интервью ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«У нас действует основанная на искусственном интеллекте антифрод-система, эффективность которой составляет 96%. Это означает, что из 100 попыток мошенничества мы выявляем 96, что является одним из лучших показателей на рынке. <…> С января по август 2019 года мы спасли средства клиентов на сумму более 25 миллиардов рублей», — сказал он.

Кузнецов также отметил, что объем мошенничества увеличивается в текущем году в рамках прогнозов банка. «Наши прогнозы, к сожалению, оправдываются. Социальная инженерия сейчас составляет более 87% от всего объема реализованного мошенничества. За 2018 год этот показатель вырос на 6%. В 2019 году он в целом находится на том же уровне, однако с мая наблюдается его незначительный рост», — добавил Кузнецов.

По его словам, сегодня банк имеет дело с более сложными и комплексными видами мошеннических схем, в том числе с применением методов психологического воздействия на клиентов. Он сообщил, что о победе над такими схемами заявлять еще очень рано.