Финансовая онлайн-платформа Webbankir (ООО «МФК «Вэббанкир») запустила интеллектуальную систему идентификации клиентов по фотографии, говорится в сообщении компании. Тот, кто обращается впервые, может отправить через сайт свое селфи с паспортом.

«Примерно у 7% новых клиентов, чьи данные вызывают подозрения, платформа запрашивает такие фото в обязательном порядке. Затем система, созданная на основе искусственного интеллекта, сопоставляет фотографию человека со снимком в паспорте», — отмечается в релизе.



В начале 2019 года Центральный банк России рекомендовал финансовым организациям, которые занимаются онлайн-кредитованием, идентифицировать клиента по фото для предотвращения мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков. Система исключает человеческий фактор, который возникает, когда фотографии анализируются в ручном режиме.