Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,29% и составил 2 791,74 пункта. Индекс РТС повысился на 0,587% до отметки 1 368,93.

Бумаги Сбербанка потеряли 0,73%, «АЛРОСы» — 0,34%, «Газпрома» — 0,5%, «ЛУКОЙЛа» — 1,18%. Акции Московской биржи прибавили 0,58%.

Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции, отмечает аналитик Михаил Поддубский. По его словам, заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты — курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,3 рубля).

«Несмотря на сдерживающий эффект для индекса Мосбиржи от укрепления рубля, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных рынках на следующей неделе мы ожидаем возвращения индекса Мосбиржи к локальным максимумам и смещения торгов в диапазон 2 800—2 850 пунктов», — комментирует эксперт.