Минфин РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020—2022 годах на уровне от 1,55 трлн до 1,8 трлн рублей в год, валовой объем займов составит 7,8 трлн рублей, сообщил журналистам источник в министерстве.

«В целом долговая программа варьируется от 1,55 триллиона до 1,8 триллиона рублей в год чистых привлечений. Это примерно на уровне текущего года. Думаем, что никаких серьезных опасений такая программа не должна вызывать», — сказал источник, говоря о проекте бюджета на 2020—2022 годы.

«Валовой объем заимствований планируется на 2,3 триллиона, 2,5 триллиона и 3 триллиона рублей соответственно (в 2020, 2021 и 2022 годах. — Прим. ред.)», — добавил он.

Вместе с тем источник признал, что у Минфина остаются вопросы относительно внешних займов РФ, которые, как и в предыдущие годы, планируются на уровне 3 млрд долларов в год. Не имея возможности привлекать новые заимствования в долларах из-за санкций США, Минфин России, по словам источника, будет ориентироваться на резервные валюты недолларовой зоны.

«По общению с инвесторами каких-то ограничений на недолларовые заимствования мы пока не встречали, поэтому будем плотно этим заниматься», — сказал он.