Управление Росреестра по Москве зафиксировало в августе 2019 года рекордное за последние пять лет снижение количества выдачи ипотечных кредитов, говорится в сообщении ведомства.



По данным Росреестра, в августе текущего года в столице оформлено 7 006 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля (8 015) снижение составило 13%. В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15% (8 266 договоров было зарегистрировано в августе прошлого года).



«За последние пять лет подобное месячное снижение отмечалось лишь в 2015 году, когда динамика зарегистрированных в августе ипотек к июлю составляла минус 16%. Тогда же было зафиксировано падение на 28% и в годовом выражении: 2 556 против 3 574 в августе 2014-го. При этом август текущего года по уровню зарегистрированных ипотек приравнялся к февралю, относительно спокойному и взвешенному месяцу», — комментирует руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Всего с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57 393 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 5% выше показателя аналогичного периода 2018 года (54 828) и на 5,5% превышает количество зарегистрированных за весь 2017 год ипотечных договоров (54 402).

«Последний месяц лета стал первым после перехода строительной отрасли на новую модель финансирования. Вероятно, количественные колебания по всем сделкам в Москве вызваны в том числе состоянием адаптации рынка к реформе долевого строительства. В свою очередь на покупательский спрос мог повлиять фактор ожидания более выгодных кредитных предложений от банков на фоне снижения ключевой ставки ЦБ», — говорится в комментарии представителя ведомства.