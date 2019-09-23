Банки.ру запускает рекламу финансового супермаркета на телевидении и обновляет главную страницу сайта. Лицом рекламной кампании стал актер театра и кино Андрей Бурковский.

Банки.ру — крупнейший по посещаемости финансовый супермаркет в России с ежемесячной аудиторией более 8,5 млн уникальных пользователей. «Мы растем по трафику во всех интернет-каналах, но есть определенный предел, — рассказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова. — Поэтому мы решили пойти туда, где о нас как о финансовом супермаркете еще не слышали».

«Наша задача заключалась в том, чтобы за 20 секунд рассказать, что такое финансовый супермаркет и чем он может быть полезен аудитории», — отмечает директор по маркетингу Юлия Ананьева. Поэтому Банки.ру в ролике представлен с помощью компьютерной графики — как супермаркет с полками, на которых расположены кредиты, вклады, ипотека. «Мы намерены показать как можно большему числу людей, что не только знаем все про банковские продукты, но можем эту информацию агрегировать и обработать для каждого персонально, чтобы сделать ему наилучшее предложение», — добавляет Динара Юнусова.

Ядро целевой аудитории Банки.ру — это молодые люди в возрасте 20-45 лет. «Андрей Бурковский очень известен во многих сериалах и театральных постановках, он хорошо будет узнаваем у этой аудитории», — объясняет выбор лица рекламной кампании генеральный директор Банки.ру.

«Андрей разбирается в финансовой теме, следит за последними новостями в этой области. Также меня как акционера очень порадовало, что друзья актера, когда он сообщил им о предложении сниматься для Банки.ру, единодушно посоветовали ему согласиться», — добавляет исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.