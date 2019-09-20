Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,3 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,7—64,02 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск опустился на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и составил 70,33 рубля. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 396,5 млн евро по курсам от 70,30 до 71,68 рубля за евро.

«Доллар США завершает неделю в непосредственной близости от рубежа 64,00 рубля, где инвесторы, судя по всему, нашли точку опоры, пока нет других идей. Краткосрочно пара доллар/рубль может колебаться в пределах 63,75—64,15 рубля, налоговый период на следующей неделе может немного поддержать «россиянина», но только если сюда подключится и сырьевой фактор. Евро/рубль останется пока балансировать в границах 70,1—70,65 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.