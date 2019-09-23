Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, передает корреспондент РБК.

«Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — сказал он. По его словам, сейчас правительство лишь обсуждает различные подходы к реформированию госслужбы, в связи с чем в ближайшее время Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний. «На них будут определены основные принципы и направления реформы. Затем выработанные предложения будут доложены главе государства», — рассказал Осипов.

Минфин с 2020 года планирует сокращать численность госслужащих Для повышения заработных плат до единого уровня с нынешним штатом госслужащих из бюджета требуется дополнительно 100 млрд рублей в год.

О плане по сокращению числа чиновников ранее говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, это может сэкономить государству в год до 100 млрд рублей, которые направят на увеличение зарплат оставшимся на службе госслужащим.

О возможном сокращении числа госслужащих Нестеренко говорила еще в марте. Тогда она рассказывала, что в 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%.