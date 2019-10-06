Кредиты наличными остаются самым востребованным продуктом в сегменте потребительского кредитования, даже несмотря на высокую популярность кредитных карт. Об этом свидетельствует статистика Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР).

Так, на 1 сентября 2019 года доля выданных потребкредитов во всех выдачах банка составила 46%, а кредитных карт — 37,7%. В объемах выданных средств потребительские кредиты также занимают наибольшую долю: 57% приходится на кредиты наличными, а 10,3% — на кредитные карты.



При этом спрос на потребительские кредиты продолжает расти. Так, за январь — август 2019 года количество заявок на кредиты выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Несмотря на то что кредитные карты были хитом продаж прошлого года, кредиты наличными все равно занимают большую долю в портфеле УБРиР и в количественном отношении, и в объеме выдач. А объясняется этот интерес очень просто: механика гашения долга по кредитам намного легче и понятнее для заемщиков», — комментирует директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин.

Также он отметил, что потребители уже давно переориентировались на потребительскую модель поведения, этим и объясняется растущий интерес к заемным продуктам банка. «А, учитывая, что на рынке закрепился тренд на снижение процентных ставок, кредиты становятся все доступнее и дешевле, поэтому спрос на заемные ресурсы будет продолжать расти», — добавил Бабушкин.