Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут сами решить, какой кешбэк получать за оплату покупок в офлайне. Как сообщили в компании, на выбор доступны два варианта: 5% за каждую пятую покупку или 1% за каждую. Изменить размер кешбэка можно в любое время.

Кешбэк начисляется мгновенно в баллах, 1 балл равен 1 рублю. Потратить баллы можно везде, где принимают к оплате «Яндекс.Деньги», например на Ozon, AliExpress, сайте «Аэрофлота», в приложении библиотеки электронных книг «ЛитРес» и на многих других площадках.

По статистике сервиса, активнее всего баллами «Яндекс.Денег» люди рассчитываются за одежду (18% платежей), телекоммуникационные услуги (16%), хостинг (6%), билеты на поезда и самолеты, гостиницы и турпутевки (также 6%). Самые большие платежи баллами за последний год были в «М.Видео» (11 990 баллов) и DNS (10 999 баллов).

При каждом платеже пользователь сам выбирает, как поступить с баллами, — получить кешбэк за оплату или потратить накопленные баллы, чтобы купить дешевле. Баллами можно оплатить до 50% цены покупки, а если с помощью сервиса накопить баллы на конкретную цель, то и до 100% стоимости товара или услуги.



«Яндекс.Деньги» начисляют кешбэк как за офлайновые, так и за онлайн-платежи. В торговых точках их можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через Google Pay, Apple Pay или приложение «Яндекс.Денег». В Интернете кешбэк начисляется за платежи картой «Яндекс.Денег», платежи из электронного кошелька или оплату любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого одно- или пятипроцентного кешбэка, в «Яндекс.Деньгах» есть и кешбэк в 5% в категории месяца. Если пользователь заплатит через сервис привязанной картой, для которой действует кешбэк от банка, он получит кешбэк и от банка, и от «Яндекс.Денег».