Рост жилищного строительства должен идти с ростом ипотечного кредитования, это приводит к повышению цен на жилье, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.

«Важно, чтобы строительство жилья также росло, иначе тот рост ипотеки, который есть, выльется в рост цен. В этом году мы уже наблюдаем семипроцентный рост цен на первичном рынке, и за этой ситуацией нужно следить», — сказала она.

Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Ожидается, что переплату по кредитам застройщики заложат в стоимость квадратного метра. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.