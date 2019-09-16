Банки.ру представил рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года. Материал опубликован в разделе «Исследования».

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2019 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.



На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 6,6 трлн рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за полгода — чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк, занимающий лидирующую позицию по этому показателю на протяжении всех наших рейтингов. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На прочих же 32 игроков приходится только 16% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Банк ДОМ.РФ (55,3% и 103,5% соответственно) и Альфа-Банк (около 58,5% и 245,4%). Больше всех потеряли в объемах своих портфелей за год банк «Зенит» (10,6%) и группа Транскапиталбанка (8,8%), а за полгода — Интерпрогрессбанк (39,6%).

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля отмечается у НС Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Кубань Кредит».

Как и в предыдущем рейтинге, минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Кредит Урал Банк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург» (она не превышает 0,15%). Наибольшее же значение данного показателя отмечается у группы Транскапиталбанка (порядка 9%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам прошедшего полугодия составила 2,03%, однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 540 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,18 трлн рублей, что составляет более 93% от совокупных значений этих показателей в целом по отечественному банковскому сектору.

Лидерами и по объему и по количеству выданных кредитов закономерно стали Сбербанк России и ВТБ. Третьим по объему предоставленных займов стал «Росбанк Дом», а по количеству — Промсвязьбанк. Также в топ-5 по данным критериям вошел банк «Открытие».

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 46,1% (по итогам второго полугодия 2018 года данный показатель находился на уровне 67%). В текущих условиях снижения спроса со стороны населения на ипотеку такая тенденция является вполне ожидаемой.

Динамику развития рынка продолжают задавать сделки с вторичным жильем: на них приходится более 65% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку (10,47% годовых) по сравнению с кредитами на покупку первички (9,99% годовых). Учитывая, что во втором полугодии аналитики прогнозируют рост цен на жилье в связи с введением эскроу, следует ожидать, что доля сделок со вторичкой к концу года увеличится.

При этом лидируют в общем объеме выдач сделки с квартирами, а вот количество договоров рефинансирования, традиционно занимавшего вторую строчку по популярности, в прошедшем полугодии резко снизилось.

Согласно данным опроса, в число наиболее популярных застройщиков входят ГК «Пик», ГК ЛСР, ГК «Самолет-Девелопмент», ГК «Сиэтл Сити» и ГК «А 101».

Несмотря на неоднократное ужесточение Банком России регуляторных требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходится преимущественная часть всех выдач. При этом наиболее привлекательные ставки отмечаются по кредитам со взносом до 10%, что объясняется тем, что в эту категорию попадают специальные партнерские предложения банков с застройщиками, по которым последние часто субсидируют ставки за свой счет.

Самыми распространенными от рейтинга к рейтингу продолжают оставаться займы на срок от 15 до 20 лет, для которых характерны наиболее выгодные ставки.

Наибольшая доля выдач присуща Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а самые низкие ставки в первом полугодии отмечались по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.

Как и по результатам предыдущего рейтинга, лидируют по значению средней суммы ипотечного займа Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне менее 2 млн рублей (по результатам предыдущего рейтинга этот показатель находился на уровне 2,8 млн рублей). Однако в среднем мы отмечаем увеличение средней суммы кредита в РФ: за год она выросла с 2,07 млн до 2,19 млн рублей.

«Сегодня в линейке ипотечных продуктов практически каждого банка, развивающего данное направление, встречается «Ипотека по двум документам». Несмотря на это, согласно предоставленным данным, более 96% всех выдач в первом полугодии происходило с подтверждением дохода. Одна из причин: для получения «упрощенной» ипотеки требуется довольно крупный первоначальный взнос — 30—40% от стоимости приобретаемого жилья. В то же время большинство кредитных организаций самостоятельно запрашивают сведения о доходе клиентов через ПФР, в связи с чем необходимость оформления справки 2-НДФЛ отпадает. При этом такие кредиты попадают в категорию «полного пакета документов», чем объясняется их высокая доля», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.