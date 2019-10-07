Новое регулирование расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) позволяет кредиторам использовать нерелевантные данные о долговой нагрузке заемщика, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

По их словам, указание ЦБ не содержит параметров бюро кредитных историй (БКИ), в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки, поэтому некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной.

В ЦБ подтвердили, что указание не содержит требования к количеству БКИ, в которые должны обратиться кредиторы. Расчет среднемесячных платежей осуществляется не только на основе кредитных отчетов БКИ, но и с использованием другой информации, например информации о платежах по имеющимся кредитам, указанной заемщиком, пояснили в Центробанке. Но кредиторы «должны прописать в своих внутренних документах наименования БКИ, чьими данными они пользуются для расчета ПДН», и «сложившаяся практика свидетельствует о том, что кредитные организации, как правило, запрашивают информацию в трех-четырех крупных БКИ», утверждают в ЦБ.

По словам юристов, сейчас избирательный подход к сотрудничеству с БКИ не может быть признан недобросовестной практикой: если в нормативном акте есть требование обратиться в БКИ без конкретизации процедуры, то обращение в любое бюро не будет являться нарушением.