Верховный суд (ВС) рассмотрел спор кредитора Пробизнесбанка ООО «Автоцентр» с Агентством по страхованию вкладов из-за вознаграждения юристам и признал неверным расходование конкурсной массы на споры управляющего и кредиторов, а также усомнился в возможности использования «гонораров успеха» в банкротных делах. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Первый иск «Автоцентра» касался правомерности заключения АСВ отдельного договора на юридическое сопровождение споров агентства с кредиторами, от которых поступают жалобы на конкурсного управляющего. Второй спор касался так называемого гонорара успеха, выплачиваемого КА «Кворум» при работе по делу Пробизнесбанка. Истец настаивал, что АСВ не должно платить юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Как сообщали ранее «Ведомости», Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году и был признан банкротом. АСВ привлекло к конкурсному производству юрфирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»). По договору юристы получали по 8,5 млн рублей в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу, к концу 2017 года «Кворум» получил 312,9 млн рублей переменного вознаграждения. «Автоцентр» считает, что выплаты несоразмерны оказанным услугам: большая часть гонорара получена за разовые либо однотипные незначительные действия юристов.

В 2017 году АСВ заключило с «Кворумом» второй договор — для рассмотрения обоснованности жалоб кредиторов на конкурсного управляющего, то есть само АСВ. По условиям договора услуги юристов оплачиваются исходя из потраченного ими времени: стоимость — от 8,5 тыс. до 16,8 тыс. рублей в час. По договору от 2017 года «Кворум» не получил никакой оплаты, и он уже расторгнут, заявлял представитель компании.

Кредитор Пробизнесбанка пожаловался на несоразмерные выплаты АСВ за услуги юрфирм За все время банкротства Пробизнесбанка АСВ потратило на услуги привлеченных юристов 1,1 млрд рублей.

Представители Агентства по страхованию вкладов в суде указали, что определенная договором оплата, наоборот, минимизировала расходы на юристов. В АСВ изданию сообщили, что основания для удовлетворения жалобы ООО «Автоцентр» отсутствуют.

Эксперты указывают, что рассмотренные споры важны не только для АСВ, но и для рынка в целом. Юридических ограничений по «гонорарам успеха» в банкротных делах нет, практика судов по данному вопросу разнонаправленная.