Центробанк готовит штрафы двум банкам за то, что у них нет систем антифрода, сообщил журналистам куратор ФинЦЕРТа Артем Сычев на полях форума Finopolis 2019 в Сочи.

Представитель ЦБ не раскрыл, о каких банках идет речь, но уточнил, что отсутствие системы защиты от кибермошенников было выявлено в результате плановых проверок. «У нас есть предложение такое (вынести штрафы. — Прим. ред.), скорее всего, оно будет принято», — сказал Артем Сычев.

Размер возможного штрафа он не уточнил, но отметил, что такой вид ответственности будет применен впервые. Напомним, закон, обязывающий кредитные организации использовать антифрод-системы, вступил в силу в сентябре прошлого года.