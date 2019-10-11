Совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти 1 трлн рублей, или 15 млрд долларов по текущему курсу ЦБ, что составляет 1% активов банковской системы, утверждают два источника Forbes . Крупнейшие кредиторы — «Траст» и Сбербанк.

Банк «Траст» подсчитал долги Гуцериева и его семьи перед банками. Собеседник, близкий к Сбербанку, говорит, что Гуцериев не раскрывает долги связанных с ним и с его родственниками компаний даже крупнейшим кредиторам. Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле.

В 2015 году Forbes оценивал совокупные долги семьи в 8 млрд долларов. Таким образом, за три года долги структур Гуцериевых могли вырасти почти в два раза.

Значительная часть обязательств семьи Гуцериевых — это долг перед банком «Траст», который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка. Но Гуцериев не признает долг перед «Трастом» как свой. «К долгу в 320 миллиардов рублей перед банком «Траст», о котором писал Reuters, Михаил Гуцериев никакого отношения не имеет. Он не был акционером ни «Рост Капитала», ни «Рост Инвестиций». Акционером этих компаний был Рост Банк, которым единолично владел Микаил Шишханов. Именно Шишханов занимается урегулированием задолженности перед банком «Траст», — сказал Forbes источник, близкий к Гуцериеву. «Кредиты, которые группа «Сафмар» брала на развитие холдинга, проценты и тело долга обслуживаются и гасятся своевременно», — отмечает источник, близкий к миллиардеру.

Крупнейший кредитор семьи Гуцериевых — Сбербанк, говорит один из собеседников. В 2015 году, по данным Forbes, долг составлял 5 млрд долларов. «Сафмар» в апреле 2019 года выкупил Афипский НПЗ, который должен Сбербанку более 170 млрд рублей. Гуцериев договорился о реструктуризации этого долга, а в октябре банк одобрил кредит в 1 млрд долларов на модернизацию предприятия. Источник, близкий к Гуцериеву, настаивает на том, что «крупный кредит в размере 120 млрд рублей», который бывший собственник Афипского НПЗ Владимир Коган брал в Сбербанке, пока остается долгом его компании «Нефтегазиндустрия», а не НПЗ, который теперь принадлежит Гуцериеву.

Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше: долги исчисляются десятками миллиардов рублей.

Собеседник Forbes, близкий к ЦБ, говорит, что 1 трлн долга Гуцериева и семьи «никого не пугает». Он назвал ситуацию нестрашной и возникшей не вчера, все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева — работающие активы.