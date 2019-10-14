Центробанк рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований для оптимизации регулятивной нагрузки на участников рынка, говорится в сообщении регулятора.

Так, планируется отменить норматив, ограничивающий совокупные требования банка к его инсайдерам, уточнить порядок расчета норматива по отдельным операциям с использованием платежных карт. В отношении банковских групп будет отменено на консолидированной основе ограничение на участие в капиталах других юридических лиц.

Для расчетных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения хозяйственных операций с юридическими лицами и размещения средств в центральных банках — нерезидентах.

Оптимизация коснется и объема отчетности, представляемой банками в ЦБ, а также периметра раскрываемой ими информации. Также изменится порядок расчета базового уровня доходности вкладов. Он будет осуществляться на основании данных отчетности по форме 0409119 «Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц». Рассматривается возможность отмены действующего сейчас требования о раскрытии банками неограниченному кругу лиц сведений о максимальных процентных ставках по вкладам.

Будет упрощена методология оценки экономического положения банков путем сокращения количества вопросов по отдельным показателям. Для санируемых банков планируется отменить требование о составлении и представлении в ЦБ планов восстановления величины собственных средств.