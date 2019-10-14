В результате нововведений в ОСАГО общая сумма выплат по данному виду страхования увеличится на 15%. Об этом заявил на пресс-конференции 14 октября исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, сообщает пресс-служба организации.

Как напоминают в РСА, в настоящее время законопроект об индивидуализации тарифов по ОСАГО включает три основных нововведения:

Увеличение суммы страховки за вред, причиненный жизни или здоровью, с 500 тыс. до 2 млн рублей за каждого потерпевшего. Отмену территориального коэффициента. Отмену коэффициента мощности автомобиля.

По данным отраслевого союза, за первые девять месяцев 2019 года выплаты по жизни и здоровью составили 5% от общей суммы выплат по ОСАГО. Увеличение страховой суммы в четыре раза приведет к соответствующему росту выплат по жизни и здоровью, а общая сумма выплат по ОСАГО увеличится на 15%, указал Уфимцев.

Что касается средневзвешенного территориального коэффициента, то на сегодняшний день он составляет 1,28, средневзвешенный коэффициент мощности автомобиля — 1,25. В связи с отменой данных коэффициентов в законопроекте предусмотрена возможность установления страховщиком меньших значений базовых ставок тарифов, чем минимальное значение базовой ставки, и больших, чем максимальное значение базовой ставки, установленной Банком России. Установление максимального отклонения в 40% и 30% вряд ли позволят компенсировать отмену коэффициентов и увеличение страховой суммы по жизни и здоровью, отмечается в сообщении.

«Расширение тарифного коридора уже увеличило конкуренцию между страховщиками, в результате которой средняя цена ОСАГО снизилась на 5—6%. Отмена же указанных коэффициентов направлена на уход от позиции, что на одной и той же территории устанавливается одинаковый базовый тариф, как и на автомобили с одинаковой мощностью», — поясняют в РСА.

Данный законопроект направлен на разработку индивидуальных тарифов, которые будут направлены на экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД. Таким образом, использование телематических устройств в транспортных средствах направлено на установление справедливой стоимости полиса ОСАГО, фиксирующее характер вождения, и будет использоваться для применения понижающего коэффициента. Вместе с тем законопроект не обязывает страхователя к установке данного устройства, подчеркнул Уфимцев.

По информации РСА, средняя премия за период с 1 января по 11 октября 2019 года в целом по РФ по всем видам транспортных средств снизилась на 5,28%, а средняя премия по легковым автомобилям физлиц за этот же период стала меньше на 3,79%. При этом размер средней выплаты вырос в целом по РФ для всех видов транспортных средств на 1,8%, а для легковых автомобилей физлиц — на 0,98%.



Средняя премия по ОСАГО за период с 1 января по 11 октября 2019 года в целом по РФ по всем видам транспортных средств в абсолютном выражении составила 5 413 рублей, по легковым автомобилям физлиц — 5 366 рублей. Средняя выплата за этот же период в целом по РФ по всем ТС составила 72 849 рублей, по легковым автомобилям физлиц — 71 263 рубля.