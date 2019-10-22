Рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар был в минусе на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, а евро — на 10 копеек. По состоянию на 10:15 валюты теряют по 9 копеек, курсы составляют 63,65 рубля за доллар и 70,92 рубля за евро.

«Рубль укрепился до максимума за месяц. На укрепление рубля повлияли налоговые выплаты. Наш взгляд, до конца недели пара доллар/рубль не выйдет из коридора 63,5—64,5 (рубля), но в пятницу рубль также поддержат налоги. Еще сильнее на курс в конце недели может повлиять комментарий ЦБ относительно дальнейших перспектив снижения ключевой ставки. Уже почти не вызывает сомнений то, что в пятницу ставка будет снижена на 0,25 процентного пункта. Укрепление рубля, по нашему мнению, не носит долгосрочный характер и является хорошей возможностью для покупки валюты на средний срок», — отметил в комментарии, распространенном перед началом торгов, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.