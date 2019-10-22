Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опуститься до 5,5%, сообщил агентству «Прайм» главный экономист Сбербанка Антон Струченевский, отметив, что такой прогноз смелее текущих ожиданий рынка.

«Мы ожидаем, что по итогам заседания в пятницу ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% и, возможно, еще на 50 базисных пунктов — до 6% в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода», — сказал Струченевский.

«В случае, если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре следующего года — до 5,50%. Рынки пока не закладывают подобный сценарий в цены. Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6,0—6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка», — отметил главный экономист Сбербанка.

«В настоящий момент у нас в рекомендациях стоят среднесрочные бумаги для инвесторов – снижение ставки ЦБ и спрос банков в конце этого года должны поддержать снижение среднесрочных доходностей даже в случае распродаж на рынках (не слишком сильных, правда)», — добавил эксперт.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.