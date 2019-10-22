Тестирование комплекса цифровых госуслуг, или так называемого суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», начнется в 2020 году. Проект позволит абитуриентами в режиме онлайн подать документы на поступление в университет, а специальный встроенный помощник оценит их шансы на поступление, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в «Сколково» сообщил, что в России планируется создать систему, с помощью которой в отечественные вузы можно было бы поступать онлайн. Для участия в проекте уже отобрано более полусотни российских вузов. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что ведомство работает над созданием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«В процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования», — сообщили в пресс-службе.

Внедрение такого сервиса, отмечают в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.

Тестирование механизмов сервиса пройдет в рамках приемной кампании на 2020/2021 учебный год, для этого отобрано 52 вуза. «Последующие этапы реализации суперсервиса, следующие за проведением пилотного тестирования, предусматривают показатели по ежегодному масштабированию образовательных организаций — участников», — добавили в пресс-службе.

Суперсервис позволит абитуриентам подавать документы с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого будет создан специальный дополнительный канал подачи документов в вузы. При этом будут по-прежнему работать традиционные способы, среди которых очная подача пакета документов, доставка почтой или курьерской службой, уточнили в пресс-службе.