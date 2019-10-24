ВТБ совместно с Mastercard запускает новую акцию — «Мультикарта подарков». Участники акции смогут получать ценные подарки, совершая привычные для себя ежедневные покупки по карте, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Принять участие в акции могут владельцы дебетовой и кредитной «Мультикарты» и «Мультикарты Привилегия» ВТБ платежной системы Mastercard. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте bonus.vtb.ru/podarok и ввести последние восемь цифр своей мультикарты, дату рождения, имя и телефон. После чего за каждую оплаченную покупку от 500 рублей зарегистрированному клиенту будет начисляться один мастербалл. Каждые заработанные три мастербалла дают возможность открыть одну ячейку на призовом поле с гарантированным подарком», — говорится в релизе.

Акция продлится до 14 декабря 2019 года.



По итогам акции победители получат более 300 тыс. подарков. Это сертификаты от 500 до 10 тыс. рублей на покупки товаров и услуг в популярных магазинах. Также у участников есть шанс выиграть билеты на матчи Лиги чемпионов УЕФА и КХЛ, билеты в Большой и Мариинский театры, подписки на онлайн-сервисы «Кинопоиск», WINK, Storytel, билеты в кино от «Киноход» и многое другое.