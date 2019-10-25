Активы бывшей главы и совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, входящие в траст Larisa Markus Revocable Trust и находящиеся в США, будут переданы под управление ее финансового управляющего. Такое решение вынес 23 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, сообщает в пятницу, 25 октября, Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Как уточняется, передаче в том числе подлежат средства на сумму свыше 4,2 млн долларов, которые поступили от продажи апартаментов Ларисы Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне. Сделка по продаже была выявлена в рамках судебного разбирательства в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса, инициированного агентством в партнерстве с А1.

Суд также отказал в удовлетворении требований представителя Маркус об отмене приказа об аресте активов в США. Решение вынесено в рамках дела о признании в США российского личного банкротства Ларисы Маркус с целью взыскания ее активов в конкурсную массу.

А1 объявила награду за информацию об активах Беджамова и Маркус Вознаграждение будет определяться отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от характера и пользы конкретной информации.

Внешпромбанк, который лишился лицензии в январе 2016-го и в марте того же года был признан несостоятельным, является крупнейшим кредитором Ларисы Маркус в ее персональном банкротстве. Распределение активов в конкурсную массу ожидается в ближайшее время после получения соответствующего судебного приказа, отмечают в АСВ.

«Агентство последовательно отстаивает интересы кредиторов ООО «Внешпромбанк», принимая все возможные и предусмотренные законодательством меры, направленные на пополнение конкурсной массы», — подчеркивается в сообщении.

Хамовнический суд Москвы в середине мая 2017 года признал Ларису Маркус и вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении 113,5 млрд рублей и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок лишения свободы для Маркус до 8,5 года, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

В декабре 2017-го Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Ларисы Маркус.

В конце мая 2017 года осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус была признана банкротом (по иску банка ВТБ 24 на сумму около 320 млн рублей).

АСВ в декабре прошлого года потребовало через суд с Ларисы Маркус и остальных членов правления и совета директоров Внешпромбанка 219 млрд рублей.



В начале этого года стало известно, что Лариса Маркус обвиняется в новом мошенничестве. Она была этапирована в январе в Москву из колонии в Нижнем Новгороде для проведения с ней следственных действий в рамках нового дела.