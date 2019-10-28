Компания «МаксимаТелеком» запустила опцию быстрого доступа в Сеть для пассажиров Московского метрополитена, совершающих пересадки или короткие поездки. К сети MT_FREE можно будет подключиться с меньшим количеством рекламы, сообщили в компании.

На странице подключения к MT_FREE пассажиры могут выбрать между длинной интернет-сессией и доступом в сеть на 7 минут. Количество рекламы для быстрого доступа в Интернет уменьшилось вдвое: пользователь видит всего одно рекламное видео и графический баннер. Просмотр рекламы теперь занимает не более 20 секунд.

Пассажиры столичной подземки уже протестировали опцию на Кольцевой и Сокольнической линиях. В рамках теста около четверти пользователей (28%) выбирали короткий доступ.

Ранее, в июле, опция появилась в сети метро Санкт-Петербурга. Ее выбирает каждый пятый пользователь MT_FREE. По итогам тестирования компания «МаксимаТелеком» увеличила время быстрого доступа с 5 до 7 минут.

«Не все пассажиры метро нуждаются в длительной интернет-сессии. Многие совершают короткие поездки, и просмотр рекламы занимает для них слишком много времени. Согласно нашей аналитике, примерно половина пассажиров, которые ассоциируются с Сетью, но не подключаются, проводят в вагоне около семи минут. Для таких потенциальных пользователей мы разработали опцию быстрого доступа», — заявил генеральный директор компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Опрос компании показал, что 60% пользователей приложения MT_FREE хотели бы иметь опцию короткой интернет-сессии с меньшим количеством рекламы. Более 75% тех, кто не подключается при короткой поездке, стали бы делать это при наличии подобной опции.

Большинству пользователей короткая сессия нужна для мессенджеров и социальных сетей. Около 40% собираются использовать стриминг-сервисы.



Компания «МаксимаТелеком» в 2013 году в Москве первой в мире построила и запустила бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метро, отмечается в справке оператора. Сейчас компания управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями на городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России.