Общее число абонентов банковских виртуальных операторов (MVNO) за год выросло в три раза и превысило 1,385 млн клиентов по итогам III квартала 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на пресс-службу Tele2. Так, на сети Tele2, по данным компании, работают более 20 виртуальных операторов, которые в общей сложности обслуживают 2,6 млн клиентов. Половина их них — абоненты «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла», отметили в Tele2.

Абонентская база «СберМобайла» составляет 500 тыс. человек, сообщил ранее Сбербанк. База «Тинькофф Мобайла» могла превысить 800 тыс. абонентов. «Наша ближайшая цель — миллион абонентов», — отметил гендиректор «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков. Примерно половина всех виртуальных абонентов на сети Tele2 приходится на «Ростелеком», который по итогам II квартала отчитался о 1,3 млн клиентов своего MVNO, сообщил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, спрос на банковские MVNO связан с ростом проникновения смартфонов с двумя сим-картами: абоненты предпочитают оставлять традиционного оператора для голосовой связи, а MVNO выбирают для мобильного Интернета или роуминга. При этом банковские операторы, по его словам, как правило, имеют более прозрачные и понятные тарифы.

Как полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, еще одним драйвером для роста числа абонентов банковских MVNO станет приход в Россию технологии eSIM. Пока ни один из запущенных банковских MVNO-проектов в России не окупился, считает он.