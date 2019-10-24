ФСБ разрешила виртуальному оператору Easy4 (ООО «Сонет») продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через сайт госуслуг, рассказал газете «Ведомости» управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин, показав в подтверждение своих слов уведомление, которое Easy4 направила в Роскомнадзор: в нем сказано, что оператор подключит СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий; внедрение вменяется в обязанность всем операторам. — Прим. Банки.ру) в IV квартале 2019 года.

Как пояснил Малышкин, карты eSim от Easy4 отличаются от других виртуальных сим-карт тем, что могут работать в сетях сразу нескольких операторов: карта от Easy4 сама выбирает сеть по лучшему качеству сигнала или цене в зависимости от страны или места пребывания абонента (при этом в компании не комментируют, с какими операторами она сотрудничает; пока известно, что Easy4 работает на сетях Tele2, также, по словам Малышкина, виртуальной картой от Easy4 можно пользоваться по всей Европе и странам Америки).

Зарегистрировать eSim можно будет через мобильное приложение Easy4. Оно интегрировано с «Госуслугами», и сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, а если у абонента нет электронной подписи, он может зарегистрироваться через приложение EasyID — программа отсканирует лицо человека, паспорт, попросит расписаться на экране и активирует eSim. Доступ в приложения бесплатный в любой стране мира.

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую сим-карту.

Пользователей eSIM смогут дистанционно идентифицировать по лицу и голосу Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе.

В конце апреля компания Tele2 начала эксперимент по оформлению eSIM, однако на следующий день временно приостановила пилотный проект, объяснив это высоким спросом и ограниченным числом виртуальных сим-карт. Впоследствии Минкомсвязь сообщала, что эксперимент был приостановлен по просьбе министерства из-за вопросов, связанных с безопасностью. В конце сентября Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить тестирование технологии, поскольку компания «решила вопросы обеспечения безопасности применения eSIM: реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов».

Как отмечалось ранее, российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер сим-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.



В начале сентября газета «Коммерсант» писала, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе и ФСБ, операторам связи и экспертным сообществам до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт.