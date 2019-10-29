Мещанский районный суд Москвы по иску Промсвязьбанка 25 октября признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи. По брачному договору, по информации банка, Дарье Ананьевой отошла крупнейшая в мире коллекция картин советского соцреализма — более 5 тыс. произведений, недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% — в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в Промсвязьбанке, сообщают «Ведомости» .

Как уверен представитель ПСБ, брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до введения в банк временной администрации, не преследовал никакой иной цели, кроме сокрытия имущества от кредиторов.

По словам адвоката Ананьева, необходимость заключения брачного договора была вызвана сделками, по которым Алексей Ананьев давал личное поручительство на значительные суммы, ПСБ не имеет права подавать иск о признании недействительным брачного договора, так как банк не является признанным текущим кредитором Алексея Ананьева: иски, предъявленные ПСБ к бывшим собственникам, пока не удовлетворены арбитражным судом; также адвокат опровергает передачу по брачному договору долей в «Группе Техносерв» и Technoserv B.V. и обещает оспаривать решение суда.

Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева На заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были частично удовлетворены.

Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой: через месяц после начала санации банка он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал ранее РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона.

Доказать реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества предстоит и совладельцу микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгению Бернштаму, признанному банкротом, и его жене Елене; Агентство по страхованию вкладов, являющееся конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты, также просит суд привлечь Бернштама к субсидиарной ответственности.