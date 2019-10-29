Доходность пенсионных накоплений «молчунов» по итогам девяти месяцев текущего года более чем вдвое превысила инфляцию. Об этом сообщает «ВЭБ.РФ», выполняющий функции Государственной управляющей компании.

Доходность размещения средств расширенного портфеля ГУК составила 8,43%, доходность портфеля госбумаг — 11,55% (показатели за девять месяцев прошлого года равнялись 5,89% и 7,03% соответственно).

При этом инфляция на сентябрь 2019 года составила, по данным Росстата, 4%, обращают внимание в ВЭБе.

«По итогам девяти месяцев доходность по портфелям ГУК более чем в два раза превышает инфляцию за сопоставимый период. Для обеспечения безусловной сохранности средств будущей пенсии выбираются лучшие доступные активы: госбумаги и облигации крупнейших компаний, при этом накопления работают на развитие реальной экономики, стабильно прирастая за счет инвестдохода. По итогам девяти месяцев и многих предшествовавших лет «молчуны» — в плюсе», — комментирует заместитель председателя, член правления «ВЭБ.РФ» Сергей Лыков.

Работая с самым большим на рынке портфелем накоплений в 1,8 трлн рублей, ГУК не стремится показать самые высокие результаты по доходности (это чревато излишним риском), основная цель — превышение инфляции, подчеркивается в релизе. Там уточняется, что доходность по портфелям накопленным итогом превышает инфляцию за последние десять лет.

«В то же время «ВЭБ.РФ» продолжает работу по расширению возможностей инвестирования (из последних изменений, например, рост доли РЕПО в отдельных портфелях)», — отмечается в сообщении.



ВЭБ за девять месяцев заработал «молчунам» для будущих пенсий более 106 млрд рублей Работая на развитие экономики, средства пенсионных накоплений граждан продолжают прирастать, подчеркнули в ВЭБе.

«ВЭБ.РФ» выполняет функции Государственной управляющей компании уже более 15 лет. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в Пенсионном фонде России.