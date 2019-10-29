Банк России утвердил типовые документы, необходимые для запуска программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Такие пенсионные программы работодатели могут создавать для своих сотрудников, работающих в опасных и вредных условиях, поясняет пресс-служба регулятора.

В типовом договоре между работодателем и негосударственным пенсионным фондом должен указываться размер взносов, которые работодатель отчисляет на досрочную негосударственную пенсию в соответствии с программой. Взнос должен составлять не менее 2% от зарплаты работника, работающего во вредных условиях, и не мене 4% для работника, занятого в производстве с опасными условиями труда. Кроме того, в пенсионном договоре закрепляются права и обязанности сторон по договору, порядок уплаты взносов, основания для получения негосударственной пенсии, порядок ее установления и выплат правопреемникам и другое.

Если программа позволяет работнику добровольно платить взносы на свою будущую досрочную пенсию, то в пенсионном договоре указываются порядок и условия их уплаты.

Типовые пенсионные правила по досрочному НПО, согласно утвержденной форме, должны содержать единый детальный порядок обращения за негосударственной пенсией и ее назначения, порядок установления и выплаты выкупной суммы. Этому порядку должны следовать все НПФ, реализующие программы досрочного НПО.

Кроме того, типовые правила должны включать порядок внесения взносов в НПФ, перечень прав и обязанностей участников программы, описание применяемых фондом пенсионных схем, порядок расчета размера негосударственной пенсии и его последующих корректировок, порядок назначения и выплаты такой пенсии и т. д.

Пенсионные правила являются внутренним документом НПФ.

Ранее правительство РФ утвердило типовую пенсионную программу работодателя по досрочному НПО. «С принятием указаний Банка России полностью сформирована нормативная база для создания программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения», — отмечается в релизе.



Указания Банка России от 23 августа 2019 года № 5237-У и № 5238-У зарегистрированы Минюстом и вступают в силу с 9 ноября 2019 года.