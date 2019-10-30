Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду, 30 октября, превысил отметку 2 900 пунктов и обновил исторический максимум.



Как свидетельствуют данные торговой площадки на 13:11 мск, индекс вырос на 0,48% и достиг 2 900,35 пункта.

Индекс РТС на это же время поднимался на 0,51%, до уровня 1431,3 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, отступив от поддержек 2 850 и 1 410 пунктов, напоминает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Сопротивления расположены на уровнях 2 900 и 1 430 пунктов, уточняет она.

«Риском для игроков на повышение является сохранение краткосрочной перекупленности на рынке, которая наряду с ухудшением внешнего фона может способствовать фиксации прибыли и увести индексы ниже текущих отметок», — комментирует эксперт.