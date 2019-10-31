В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони, пишут «Известия» . Это может произойти в 2020 году, рассказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Такой слепок обеспечивает наиболее высокий уровень защиты от подделки. Поскольку отпечаток позволяет считать движение крови в руке человека, он защищен от дублирования на уровне liveness (проверки, что это живой человек).

Отпечатки можно использовать как дополнительную модальность для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться существующими инструментами, например для людей с нарушением речи, пояснили в Тинькофф Банке. Пока для удаленной идентификации удобнее всего проверять именно голос и лицо, поскольку для этого требуется только смартфон, подчеркнули в банке. Для слепка ладони в телефонах еще нет необходимого ПО.

ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации Ими могут стать отпечатки пальцев или рисунок вен на руке.

По словам представителей кредитных организаций, некоторые банки уже используют это решение для доступа к сейфам. Так, биометрический слепок вен уже используется в Газпромбанке для открытия индивидуальных банковских сейфов. В Альфа-Банке технология также используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам, внедрение этого способа идентификации в банкоматы анонсировали ВТБ и Тинькофф Банк, а Сбербанк тестирует ладошку в одной из школ для оплаты обедов учащимися.

По мнению экспертов, скорее всего, регулятор не будет заставлять банки собирать рисунок вен ладони в ближайшее время: этот слепок станет дополнительным, а использовать его будут на добровольной основе — например, если у клиента на лице серьезные травмы или повреждения.