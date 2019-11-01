На портале Банки.ру заработала горячая линия Почты России для поддержки клиентов в предновогодний сезон.

Эксперт компании поможет оперативно решить возникающие вопросы, в том числе о сроках, способах доставки и условиях хранения отправлений. Все посетители Банки.ру смогут получить информацию о новых сервисах Почты России, тарифах и цифровых услугах.



«Почта России стремительно меняется и активно внедряет новые услуги, технологии и сервисы, поэтому сейчас нам особенно важно мнение потребителей. Открытие горячей линии на популярном финансовом портале является еще одним шагом Почты России навстречу своим клиентам. Уверен, такой опыт будет полезен обеим сторонам диалога», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле Почты России Михаил Волков.

Сформулировать вопрос эксперту можно в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос». Вопрос будет направлен специалисту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. На вопросы посетителей портала ответит руководитель департамента развития и контроля клиентского сервиса Почты России Андрей Чернуха.

Раздел модерируется представителями Почты России. Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.

