В России потребительские товары и услуги в октябре подорожали на 0,2% и более, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в октябре по сравнению с декабрем 2018 года составил 2,6%, к октябрю прошлого года — 4,3%. До этого четыре месяца цены снижались, отмечает Прайм.

Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на гречневую крупу — на 7,3%. Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы — на 15,1%, апельсины — на 11,6%, бананы — на 5,9%. Одновременно цены на морковь снизились на 9,1%, яблоки — на 8,2%, капусту белокочанную — на 8,0%, картофель — на 7,3%, лук репчатый — на 6,3%, виноград — на 5,5%, свеклу — на 5,1%, лимоны — на 1,9%, груши — на 1,3%.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0,6—1,1% подорожали говядина, сельдь соленая, консервы мясные для детского питания и рыбные в томатном соусе, творог жирный, сырки творожные, сыры сычужные, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.

Вместе с тем на 2,7% подешевело пшено, на 0,4—1,3% — свинина, мясо кур, рыба живая и охлажденная, пиво зарубежных марок, кофе в организациях быстрого обслуживания.

В октябре подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Одновременно на 0,3—0,6% снизились цены на телевизоры, флеш-накопители USB, смартфоны, сковороды с антипригарным покрытием, газовое моторное топливо, отдельные виды одежды летнего ассортимента для детей, электротоваров и бытовых приборов.



Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 2,3% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,2% — полиса добровольного страхования жилья и легкового автомобиля от стандартных рисков.



Одновременно на 8,2% выросли цены за пересылку простой посылки внутри России, на 3,9% — дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, на 1,0—2,7% — услуги прачечных, билеты в театры, предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, плата за исходящее СМС-сообщение, а также проживание в студенческом общежитии.