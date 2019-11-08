Верховный суд РФ (ВС) в рамках дела о банкротстве Владимира Кехмана обнародовал позицию по вопросу о выдаче исполнительных листов по неудовлетворенным требованиям кредиторов обанкротившегося должника, сообщает «Коммерсант» .

Долги Кехмана по итогам процедуры остались непогашенными на 99,9%, а Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался их списать, усомнившись в добросовестности должника: в рамках банкротного дела в конкурсную массу были переданы лишь запонки, икона, портрет и права требования к учрежденным должником компаниям на 0,8 млн рублей. По мнению суда, у Кехмана остались значительные зарубежные активы, информацию о которых он скрыл. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга сослался на материалы уголовного дела в отношении Владимира Кехмана как одно из доказательств недобросовестного поведения должника. Суд напомнил, что, хотя дело о незаконном получении кредита было прекращено, следователь установил предоставление руководителями группы JFC заведомо ложных сведений банкам при получении кредитов.

ВС РФ подтвердил отказ судов освободить Кехмана от расчетов с кредиторами Согласно материалам дела, также Верховный суд отказал Кехману в пересмотре судебных актов о признании обоснованной его задолженности перед БМ-Банком на сумму более 11 млрд рублей.

Осенью 2018 года кредиторы Кехмана попросили арбитражный суд выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания оставшихся непогашенными долгов (около 20 млрд рублей). Но суд отказал им — выдача исполнительных листов по завершении банкротства касается ряда требований кредиторов, например по текущим платежам и долгам, неразрывно связанным с личностью. Долги, возникшие из кредитов и поручительств, к ним не относятся. По мнению суда, умолчание законодателя в отношении других требований является квалифицированным, поэтому в случае неосвобождения банкрота от этих долгов исполнительные листы по ним кредиторам не выдаются.

Основанием для выдачи листа после завершения банкротства являются судебные акты о включении требований кредитора в реестр, говорится в определении ВС. Взысканию подлежит включенная в реестр сумма за вычетом уже выплаченных кредитору средств.

В итоге принятые судебные акты были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию для уточнения оставшихся непогашенными сумм.