Банк России видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но нужно внимательно следить за ситуацией, регулятор каждый раз будет принимать решение на основе комплексного анализа всех факторов — и проинфляционных, и дезинфляционных, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в Госдуме.



Юдаева напомнила, что регулятор с начала лета, увидев существенное замедление инфляции, начал снижать ключевую ставку. «Процентная ставка ЦБ снизилась уже достаточно существенно и находится в середине нейтрального коридора», — отметила она.



Процентные ставки на более длинные сроки (так называемая кривая доходностей финансовых рынков) снизились еще больше, чем ставка ЦБ, указала Юдаева.

«Мы видим в этом поддержку возможную для кредитования и поддержку для того, чтобы инфляция возвращалась к цели в следующем году. Мы будем смотреть на ситуацию. В принципе, сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов — и проинфляционных, и дезинфляционных», — подчеркнула первый зампред ЦБ.

Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 процентного пункта, а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 п. п. До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го.

