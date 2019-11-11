Потребительское кредитование в октябре продолжило расти прежними темпами, несмотря на введение показателя долговой нагрузки, сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Все сегменты рынка розничного кредитования удержали тренд на увеличение объемов выдачи займов, а их темпы остались на прежнем уровне, несмотря на ужесточение регулирования со стороны Центробанка, сообщил «Известиям» глава БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, предварительные данные за октябрь показывают, что новых потребительских займов выдали на ту же сумму, что и в сентябре, — 285—290 млрд рублей, что подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования. Уровень одобрения остался в прежнем диапазоне — 45—46%.

С 1 октября вступили в силу требования Банка России по обязательному расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц. Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить резервы по таким кредитам. Предполагалось, что с введением ПДН темпы кредитования упадут.

По словам Лагуткина, введение ПДН не окажет существенного влияния на уровень выдач как минимум до конца этого года.

Банки из топ-30 подтвердили «Известиям», что рынок необеспеченного кредитования продолжил расти в октябре. В том числе об этом рассказали в Райффайзенбанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Санкт-Петербург» и СМП Банке. Более того, несмотря на ужесточение регулирования, крупнейшие кредитные организации не увеличили уровень отказов в выдаче ссуд. В пресс-службах подчеркнули, что финорганизации и раньше придерживались консервативной политики по формированию кредитного портфеля.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что в настоящее время давать оценки внедрению ПДН преждевременно.

В целом прирост потребительского кредитования составит около 20% по итогам 2019 года, а общий долг приблизится к 18 трлн рублей, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. В ВТБ ожидают, что в 2020 году прирост розничного кредитного портфеля резко замедлится и составит не больше 12%, тогда как сейчас находится на уровне около 24%. Основным драйвером роста будет ипотека: ее портфель увеличится примерно на 15%.

В следующем году ожидается замедление темпов роста потребительского кредитования до уровней 12—17%, оценил для «Известий» главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. Другой диапазон приводит Frank RG: 10—15%.

Многие участники рынка решили не вводить до конца года ограничений, а предпочли увеличить нагрузку на капитал, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, кредитные организации решили посмотреть, как новые правила повлияют на цифры и как будет работать показатель на практике. Изучив статистику, они внесут изменения в начале следующего года.

Крупнейшие игроки имеют необходимый запас капитала, а топ-менеджмент хочет выполнить бизнес-план в преддверии нового года, считает Лагуткин.

Напомним, аналитики Fitch Ratings писали в середине октября, что быстрый рост выдачи необеспеченных розничных кредитов у российских банков будет сдерживаться скорее более жесткими стандартами выдачи кредитов в ответ на ухудшение их качества, чем недавними мерами регулятора.

В ЦБ назвали ключевые факторы замедления роста розничного кредитования Дальнейший рост розничного кредитования будет сбалансированным и сможет поддержать внутренний спрос в экономике без угроз для ценовой и финансовой стабильности, ожидает регулятор.

ЦБ в опубликованном на днях очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» указывал, что «в сентябре в динамике портфеля кредитов населению прослеживались тенденции, сложившиеся в предыдущие месяцы: продолжилось плавное замедление его годового темпа прироста — на 0,7 процентного пункта до 20,7%. Снижение активности вновь отмечалось во всех сегментах кредитной розницы, при этом наибольший вклад в совокупное замедление по-прежнему вносило жилищное кредитование».

По мнению регулятора, необеспеченное потребительское кредитование, оживление которого после сжатия в 2015—2016 годах происходило ускоренными темпами, уже сейчас преодолело пик восстановительного роста и продолжит замедляться в результате введения с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.



«Дальнейший рост розничного кредитования будет сбалансированным и сможет поддержать внутренний спрос в экономике без угроз для ценовой и финансовой стабильности», — заключил регулятор.