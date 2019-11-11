Почти треть (30,1%) российских граждан понесли дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года, при этом практически каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением своих прав. Такие результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования, приводит газета «Известия» .

Результаты опроса также показали, что 16,3% респондентов не уверены, должны ли лекарства в стационарах предоставляться им бесплатно. И только 35% опрошенных готовы отстаивать свои права и выяснять в медицинской страховой компании, правомерно ли было требование оплаты за ту или иную медицинскую помощь со стороны медучреждения.

Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Лариса Габуева.



«Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причем оплата происходит по окончании всего курса лечения. Поэтому пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймет, что именно по его диагнозу было оплачено», — прокомментировала она.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов пояснил, что во всех случаях, когда права граждан нарушаются, нужно идти за помощью к сотрудникам своих страховых медицинских организаций. «Страховой представитель — это защитник прав пациентов. Если незаконно взимается плата за медицинскую помощь, нарушаются сроки ее предоставления, то следует обращаться именно к нему», — сказал он.

Член рабочей группы по развитию обязательного медстрахования ВСС Михаил Пушков посоветовал в тех случаях, когда пациент уже заплатил за услугу при лечении в стационаре, сохранять чек или договор и обращаться с этими документами в страховую компанию. По его словам, обычно все споры удается решить в досудебном порядке. Но страховая компания при необходимости может выступать в суде третьим лицом.

Председатель ФОМС Наталья Стадченко подчеркнула, что с этого года прописан пошаговый регламент сопровождения граждан со стороны страховых медицинских организаций. Согласно документу, страховые представители обязаны консультировать и информировать пациента на всех этапах оказания медпомощи. «Кроме того, во всех регионах есть «горячие линии», ни одно обращение не остается без ответа, по всем жалобам принимаются меры», — рассказала она.



В ФОМС напомнили, что весь объем медицинской помощи по ОМС, на бесплатное получение которой вправе рассчитывать пациент, перечислен в программе госгарантий. Помимо этого, Минздрав совместно с ФОМС выпустил памятку для граждан, где разъясняется, какие медуслуги им положены бесплатно.



Опрос, организованный ФОМС в партнерстве с ВСС, проводился в августе и сентябре в восьми федеральных округах. Участие в нем приняли 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

