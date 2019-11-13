Инфляция в России в 2019 году может составить 3—3,5%, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.



«По нашим собственным оценкам, это диапазон 3—3,5%, где-то в середине этого диапазона», — отметил он.

По словам Колычева, в марте-апреле 2020 года инфляция будет находиться в диапазоне 2,5—3%.

Ранее в ноябре эксперты НИУ «Высшая школа экономики» предположили, что инфляция может опуститься ниже уровня 3% уже в этом году. Такой прогноз был в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».

ВШЭ: инфляция может оказаться ниже 3% уже в 2019 году Эксперт ВШЭ предполагает, что регулятор может решиться в декабре на очередное понижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 6%.

Во ВШЭ ожидают, что инфляция по итогам 2019 года составит от 2,8% до 3,3%. Автор обзора сомневается, что снижение ключевой ставки Центробанком в конце октября до 6,5% на фоне столь вялой ценовой динамики окажется достаточным для того, чтобы инфляция в 2020 году составила прогнозируемые Банком России 3,5—4%, и предполагает, что регулятор может решиться в декабре на очередное понижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 6%. По итогам I квартала 2020 года темп инфляции может приблизиться к 2%, а за следующий год в целом инфляция, вероятно, будет ниже прогнозируемых регулятором 3,5—4%.