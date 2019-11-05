Инфляция может опуститься ниже уровня 3% уже в этом году. Такой прогноз дается в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от НИУ «Высшая школа экономики».

«Темп роста потребительских цен в сентябре и, предположительно, в октябре 2019 года опустился ниже 1,5% годовых на фоне слабого спроса и укрепления рубля, при этом инфляция в октябре составила, по нашим оценкам, 3,7% против 4% в сентябре. Стали медленнее дорожать все три сегмента потребительной корзины, но особенно выделяется резкое торможение роста цен на непродовольственные товары, динамика которых наиболее индикативна и обычно устойчива. Темп месячного роста базового индекса потребительских цен опустился вдвое, приблизившись к историческому минимуму, а без учета продовольственных товаров, вероятно, обновил его. Уровни наблюдаемой и ожидаемой населением инфляции продолжили снижаться, хотя и оставались несколько повышенными», — пишет автор обзора.

Как отмечается в аналитическом материале, главным остается вопрос устойчивости медленного роста цен, наблюдавшегося в последние месяцы. Основные дезинфляционные факторы — слабый спрос, сравнительно высокая реальная ключевая ставка в предыдущие месяцы (изменение ключевой ставки сказывается на росте потребительских цен с лагом), значительное накопленное укрепление рубля, — вероятно, будут действовать как минимум до конца года, считают во ВШЭ. «Если сезонно сглаженный рост цен в ноябре и декабре составит, как и в сентябре — октябре, по 0,1% в месяц (1,1% годовых), то инфляция по итогам 2019 года опустится с оцениваемых нами 3,7% в октябре до 2,9%: скажется как крайне вялая ценовая динамика этого года, так и сильный рост цен конца прошлого года. На этом фоне пониженный Банком России прогноз на этот год в 3,2—3,7% все равно выглядит высоковатым: если нижний диапазон вполне допустим, то для достижения верхнего рост цен в последние два месяца года должен будет ускориться впятеро — до 0,5% в месяц. Особенно сомнительным выглядит сценарий решительного разворота ценовой динамики на фоне устойчивого замедления текущего роста базового ИПЦ, который обычно помогает оценить тенденции лучше, чем полный ИПЦ», — говорится в обзоре.

Набиуллина: баланс рисков в России сместился в сторону дезинфляционных факторов По ее словам, до этого ЦБ проводил умеренно жесткую дезинфляционную политику.

Во ВШЭ ожидают, что инфляция по итогам 2019 года составит от 2,8% до 3,3%. Автор обзора сомневается, что снижение ключевой ставки Центробанком в конце октября до 6,5% на фоне столь вялой ценовой динамики окажется достаточным для того, чтобы инфляция в 2020 году составила прогнозируемые Банком России 3,5—4%, и предполагает, что регулятор может решиться в декабре на очередное понижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 6%. По итогам I квартала 2020 года темп инфляции может приблизиться к 2%, а за следующий год в целом инфляция, вероятно, будет ниже прогнозируемых регулятором 3,5—4%, отмечается в выпуске «Комментариев».



Там говорится также, что слишком значительное ослабление денежно-кредитной политики (например, снижение ставки до уровня ниже 5,5% за несколько заседаний) может нести дополнительные риски: по мере увеличения бюджетных расходов и возможного ускорения роста экономики (особенно в случае улучшения ситуации в мире) рост потребительских цен может начать быстро восстанавливаться, и слишком низкая ключевая ставка, влияющая на цены с лагом, может создать риск усиления этого эффекта.