Баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов. Об этом заявила в пятницу в Минске председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на международном форуме, посвященном вопросам повышения доверия к национальным валютам.

«Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2—3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5—4%», — отметила Набиуллина.

По ее словам, до этого ЦБ проводил «дезинфляционную политику умеренно жесткую, буквально в последние месяцы, по оценке ЦБ, вошли в диапазон нейтральной ставки». «Вроде, с одной стороны, мы должны быть этому рады, но, с другой стороны, понимаем, что такое замедление инфляции произошло из-за слабого спроса, в том числе из-за этого и бюджетные средства расходуются с некоторым запозданием», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также сказала, что «беспокойство вызывает слабый рост экономики». «Наш прогноз роста экономики на этот год составляет 0,8—1,3%. В следующем году мы ожидаем повышение темпов роста, когда в полной мере заработают государственные программы», — сказала Набиуллина.