Контроль за неисполнением расходных обязательств федерального бюджета следует ужесточить, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Вопрос о неисполнении расходов на заседании поднял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что на 1 ноября расходные обязательства были исполнены лишь на 71%. «По сути, за ноябрь — декабрь придется израсходовать 5,7 триллиона рублей. Такого масштаба у нас еще не было. Это почти на триллион больше, чем за два месяца прошлого года. Мы, тем самым, видим риски, что часть расходов, как всегда, не будет проведена», — отметил он.

Кудрин напомнил, что уровень неисполнения расходов растет с каждым годом. «Если в 2016 году это было всего 220 миллиардов по итогам года, в 2018-м — 778 миллиардов, то в этом году мы ожидаем почти или около 1 триллиона», — добавил глава Счетной палаты.

«Согласен с необходимостью усиления контроля за реализацией тех ассигнований, тех задач, которые поставлены в программу, и, соответственно, ответственности за неисполнение, в том числе и финансового неисполнения тех обязательств, которые заложены на реализацию этих программ», — сказал Силуанов.

При этом министр отметил, что, с другой стороны, неисполнение расходов — это следствие жесткого контроля по отношению к бюджетным деньгам. «Потому что, если раньше исполнение достигалось чем — авансы, авансы предприятиям, авансы учреждениям, в бюджете нет денег, все деньги направлялись на счета коммерческих банков, коммерческих организаций. Такое вам исполнение нужно? Нет. Нам нужны новые объекты, нам нужны новые мощности, новые школы, больницы и так далее», — объяснил Силуанов.